FORMATION PIE-GRIECHE ECORCHEUR Jublains
FORMATION PIE-GRIECHE ECORCHEUR Jublains samedi 23 mai 2026.
FORMATION PIE-GRIECHE ECORCHEUR
Jublains Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez vous former au protocole de suivi de la Pie-grièche écorcheur. facile à réaliser, il est accessible à tous !
Gratuit sur inscription | RDV lieu précisé lors de la réservation | Jublains .
Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 97 56 vsc.ornitho@mne53.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and learn how to use the Red-backed Shrike monitoring protocol. Easy to use, it’s accessible to everyone!
L’événement FORMATION PIE-GRIECHE ECORCHEUR Jublains a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne