VISITE GUIDÉE FLASH 250 ANS D’HISTOIRE, LA MOSAÏQUE DE JUBLAINS Musée archéologique de Jublains Jublains
VISITE GUIDÉE FLASH 250 ANS D’HISTOIRE, LA MOSAÏQUE DE JUBLAINS Musée archéologique de Jublains Jublains mercredi 1 avril 2026.
VISITE GUIDÉE FLASH 250 ANS D’HISTOIRE, LA MOSAÏQUE DE JUBLAINS
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 16:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29
Le musée de Jublains fête les 250 ans de la découverte de la mosaïque du 3ème siècle qui marquera l’histoire du village.
Le musée de Jublains fête les 250 ans de la découverte de la mosaïque du 3ème siècle qui marquera l’histoire du village
et sera le fondement de la mise en valeur du site an que de Jublains. Venez découvrir les deux fragments de ce e
mosaïque qui ont traversé les siècles, restaurés en 2024, juste à temps pour la date d’anniversaire de leur découverte.
Départ tous les mercredis du 1er avril au 31 octobre
Tarif gratuit (visite comprise dans le tarif d’entrée au musée)
Tous publics
Réservation non obligatoire 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr .
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20
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English :
The Jublains museum celebrates the 250th anniversary of the discovery of the 3rd-century mosaic that will mark the history of the village.
L’événement VISITE GUIDÉE FLASH 250 ANS D’HISTOIRE, LA MOSAÏQUE DE JUBLAINS Jublains a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Mayenne Co