VISITE GUIDÉE FLASH 250 ANS D’HISTOIRE, LA MOSAÏQUE DE JUBLAINS Musée archéologique de Jublains Jublains

VISITE GUIDÉE FLASH 250 ANS D’HISTOIRE, LA MOSAÏQUE DE JUBLAINS

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 16:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Le musée de Jublains fête les 250 ans de la découverte de la mosaïque du 3ème siècle qui marquera l’histoire du village.

Le musée de Jublains fête les 250 ans de la découverte de la mosaïque du 3ème siècle qui marquera l’histoire du village

et sera le fondement de la mise en valeur du site an que de Jublains. Venez découvrir les deux fragments de ce e

mosaïque qui ont traversé les siècles, restaurés en 2024, juste à temps pour la date d’anniversaire de leur découverte.

Départ tous les mercredis du 1er avril au 31 octobre

Tarif gratuit (visite comprise dans le tarif d’entrée au musée)

Tous publics

Réservation non obligatoire 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr .

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Jublains museum celebrates the 250th anniversary of the discovery of the 3rd-century mosaic that will mark the history of the village.

L’événement VISITE GUIDÉE FLASH 250 ANS D’HISTOIRE, LA MOSAÏQUE DE JUBLAINS Jublains a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Mayenne Co