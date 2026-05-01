LA NUIT DES MUSÉES MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE JUBLAINS Musée archéologique départemental Jublains

Jublains

LA NUIT DES MUSÉES MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE JUBLAINS

Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Au programme de cette nouvelle édition de la Nuit européenne des musées de la fin de la journée jusqu’au cœur de la nuit visite flash, visite nocturne et exposition.

Profitez de cette occasion exceptionnelle pour découvrir le musée de Jublains et sa forteresse dans une ambiance nocturne et colorée. Les médiateurs du musée vous ont préparé des visites flash avec départ toutes les demi-heures, à partir de 19 h. Suivez-en une qui vous tente, ou plusieurs. À vous de choisir ! Finissez la soirée avec une visite nocturne de la forteresse à la lumière des lanternes.

Visites flash à partir de 19h (départ toutes les 30 minutes)

Visite nocturne de la forteresse antique de 22h à 23h .

Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

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English :

The program for this new edition of European Museum Night runs from the end of the day to the heart of the night: flash visits, evening visits and exhibitions.

L’événement LA NUIT DES MUSÉES MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE JUBLAINS Jublains a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Mayenne Co