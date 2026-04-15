Visite commentée « De la forteresse de Jublains au château de Mayenne », Musée archéologique de Jublains, Jublains

Visite commentée « De la forteresse de Jublains au château de Mayenne » Dimanche 14 juin, 10h00 Musée archéologique de Jublains Mayenne

Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne et le musée du château de Mayenne s’associent pour vous proposer une visite inédite.

En compagnie d’une archéologue départementale, du directeur du musée du château de Mayenne et d’un guide-conférencier, (re)découvrez l’architecture de la forteresse de Jublains et du château de Mayenne. Au cours de ce parcours, le lien étonnant qui unie ces deux monuments vous sera révélé.

Déplacement en voiture à prévoir entre Jublains et Mayenne.

Visite de 45 min de chaque site.

Réservation obligatoire au 02 43 58 13 00 / coevrons-mayenne@lamayenne.fr

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Liberation, 53160 Jublains, France Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire 0243581320 https://patrimoine.lamayenne.fr/jublains [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 58 13 00 »}, {« type »: « email », « value »: « coevrons-mayenne@lamayenne.fr »}] [{« link »: « mailto:coevrons-mayenne@lamayenne.fr »}] Le musée départemental de Jublains emmène le visiteur à la découverte des collections archéologiques de la Mayenne, de l’âge du Bronze au haut Moyen Âge (2 200 ans av. J.-C. – 900 après J.-C.), en accordant une place particulièrement importante aux époques gauloise et romaine.

Implanté au plus près du site archéologique de Noviodunum, le musée fait le lien entre les objets exposés et les vestiges de la ville antique, ancienne capitale du territoire.

Les collections sont constituées à la fois d’objets issus des fouilles archéologiques anciennes et de découvertes récentes, liées à la poursuite de la recherche sur le site de Jublains et dans le département.

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne et le musée du château de Mayenne s’associent pour vous proposer une visite inédite.

© J.Naveau