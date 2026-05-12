VISITE GUIDEE DE LA FORTERESSE & DU MUSEE Musée archéologique départemental Jublains
VISITE GUIDEE DE LA FORTERESSE & DU MUSEE Musée archéologique départemental Jublains dimanche 21 juin 2026.
Jublains
VISITE GUIDEE DE LA FORTERESSE & DU MUSEE
Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21 16:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez découvrir la Forteresse antique et le musée de Jublains !
Ouvert en 1995, le musée archéologique départemental abrite des collections qui vont de l’âge du Bronze au Haut Moyen Âge. La forteresse gallo-romaine de Jublains, située en périphérie immédiate de la ville antique, est l’édifice le plus emblématique du site. La fonction exacte de cet ensemble fortifié, édifié en trois étapes, soulève aujourd’hui encore de nombreuses questions.
Le 21 juin de 14h30 à 16h00
Tarif plein 6 €, réduit 4 €, gratuit 18 ans
Lieu forteresse antique et musée
Tous publics
Réservation obligatoire 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr
Pratique prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la météo (visite en partie en extérieur) .
Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr
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English :
Come and discover the ancient fortress and museum of Jublains!
L’événement VISITE GUIDEE DE LA FORTERESSE & DU MUSEE Jublains a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Mayenne Co
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