VISITE GUIDEE DE LA FORTERESSE & DU MUSEE Musée archéologique départemental Jublains

Jublains

VISITE GUIDEE DE LA FORTERESSE & DU MUSEE

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-06-21 16:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez découvrir la Forteresse antique et le musée de Jublains !

Ouvert en 1995, le musée archéologique départemental abrite des collections qui vont de l’âge du Bronze au Haut Moyen Âge. La forteresse gallo-romaine de Jublains, située en périphérie immédiate de la ville antique, est l’édifice le plus emblématique du site. La fonction exacte de cet ensemble fortifié, édifié en trois étapes, soulève aujourd’hui encore de nombreuses questions.

Le 21 juin de 14h30 à 16h00

Tarif plein 6 €, réduit 4 €, gratuit 18 ans

Lieu forteresse antique et musée

Tous publics

Réservation obligatoire 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr

Pratique prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la météo (visite en partie en extérieur) .

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

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English :

Come and discover the ancient fortress and museum of Jublains!

L’événement VISITE GUIDEE DE LA FORTERESSE & DU MUSEE Jublains a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Mayenne Co