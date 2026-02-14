PROJECTION DU BALLET “CENDRILLON” de RUDOLF NOUREEV Théâtre antique de Jublains Jublains

Jublains

PROJECTION DU BALLET “CENDRILLON” de RUDOLF NOUREEV

Théâtre antique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 21:15:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Le Département de la Mayenne s’associe à l’Opéra National de Paris dans le cadre de l’opération “Opéra d’été 2026”.

Le Département de la Mayenne s’associe à l’Opéra National de Paris dans le cadre de l’opération “Opéra d’été 2026”

et propose au public la diffusion gratuite du spectacle Cendrillon” filmé dans ses théâtres, au Palais Garnier ou à

l’Opéra Bastille.

Le célèbre conte de Charles Perrault, mis en musique par Sergueï Prokofiev, est transposé dans un décor de cinéma où

se succèdent les références aux héros du 7e art américain. Rudolf Noureev propulse sa Cendrillon sous les sunlights

hollywoodiens. Avec un producteur pour fée marraine et un acteur vedette comme prince charmant, elle échappe à

son destin misérable et voit ses rêves s’accomplir. .

Théâtre antique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

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English :

The Department of Mayenne is partnering with the Paris National Opera as part of the “Opéra d’été 2026” initiative.

L’événement PROJECTION DU BALLET “CENDRILLON” de RUDOLF NOUREEV Jublains a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Mayenne Co