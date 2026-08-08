CONCERT AUX BAINS ENSEMBLE TANAÏS Thermes de Jublains Jublains
dimanche 20 septembre 2026 · Thermes de Jublains · Jublains
Informations pratiques
Jublains
CONCERT AUX BAINS ENSEMBLE TANAÏS
Thermes de Jublains 301 D129 Jublains Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Originaire de la Mayenne, l’ensemble Tanaïs réunit Nathalie BOIVIN à la guitare et Anaïs BRIZARD à la flûte traversière.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les deux musiciennes proposeront un Concert aux bains avec un programme surprise, spécialement conçu en résonance avec ce lieu emblématique du site antique de Jublains.
Thermes de Jublains (places limitées)
Entrée libre .
Thermes de Jublains 301 D129 Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hailing from Mayenne, the Tana%EFs ensemble features Nathalie BOIVIN on guitar and Ana%EFs BRIZARD on transverse flute.
L’événement CONCERT AUX BAINS ENSEMBLE TANAÏS Jublains a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne
À voir aussi à Jublains (Mayenne)
- JOURNÉES ROMAINES Musée archéologique départemental Jublains 8 août 2026
- APRES-MIDI JEUX AU MUSEE Musée archéologique départemental Jublains 9 août 2026
- ACTIVITE EN FAMILLE CLUED’ AU CHANTIER Musée archéologique de Jublains Jublains 12 août 2026
- PROJECTION DU BALLET “CENDRILLON” de RUDOLF NOUREEV Théâtre antique de Jublains Jublains 27 août 2026
- CINEMA EN PLEIN AIR CENDRILLON Retransmission Opéra Jublains 27 août 2026