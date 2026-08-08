CONCERT AUX BAINS ENSEMBLE TANAÏS Thermes de Jublains Jublains

Informations pratiques

Jublains

CONCERT AUX BAINS ENSEMBLE TANAÏS

Thermes de Jublains 301 D129 Jublains Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Originaire de la Mayenne, l’ensemble Tanaïs réunit Nathalie BOIVIN à la guitare et Anaïs BRIZARD à la flûte traversière.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les deux musiciennes proposeront un Concert aux bains avec un programme surprise, spécialement conçu en résonance avec ce lieu emblématique du site antique de Jublains.

Thermes de Jublains (places limitées)

Entrée libre .

Thermes de Jublains 301 D129 Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

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English :

Hailing from Mayenne, the Tana%EFs ensemble features Nathalie BOIVIN on guitar and Ana%EFs BRIZARD on transverse flute.

L’événement CONCERT AUX BAINS ENSEMBLE TANAÏS Jublains a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne