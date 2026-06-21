La forteresse antique de Jublains, Musée archéologique de Jublains, Jublains

Informations pratiques

La forteresse antique de Jublains 19 et 20 septembre Musée archéologique de Jublains Mayenne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les portes de la forteresse s’ouvrent à vous…

La forteresse de Jublains est, sans conteste, le monument le plus impressionnant et mystérieux du site.

Venez en franchir l’entrée pour explorer cet édifice unique, comprendre comment les bâtisseurs romains ont élevé cette construction monumentale et découvrir l’intérieur du bâtiment central. Au fil de la visite, les recherches archéologiques les plus récentes vous révéleront les différentes hypothèses sur le rôle de cette étonnante forteresse.

Une occasion unique d’entrer dans un monument hors du commun et de partir à la rencontre de l’un des plus grands mystères de Noviodunum.

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Liberation, 53160 Jublains, France Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire 0243581320 https://patrimoine.lamayenne.fr/jublains En parcourant l’exposition, on découvre d’abord l’archéologie de l’âge du fer en Mayenne, notamment les découvertes faites récemment sur des fermes gauloises du pays de Craon. Puis vient l’époque gallo-romaine : on remarquera notamment les bornes évoquant les voies traversant la Mayenne et un fragment de l’aqueduc approvisionnant Jublains en eau. Ensuite, les deux tiers du musée sont consacrés au site de Jublains, que l’on aborde par la visite virtuelle de la forteresse, puis par différentes vitrines illustrant les bâtiments publics de la ville (inscriptions, décor sculpté et peint, objets d’offrande du temple…) et le mode de vie (artisanat, repas, parure, écriture…). Le musée se veut didactique : les objets sont présentés en évitant les accumulations inutiles et sont accompagnés de textes simples.

Les portes de la forteresse s’ouvrent à vous…

©Département de la Mayenne