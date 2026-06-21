Les Grands monuments de Jublains antique, Musée archéologique de Jublains, Jublains

Informations pratiques

Les Grands monuments de Jublains antique 19 et 20 septembre Musée archéologique de Jublains Mayenne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Partez à la découverte des grands monuments de Jublains antique !

Cette visite guidée d’environ 2 heures vous entraîne au cœur de Noviodunum, l’ancienne capitale gallo-romaine des Diablintes. Accompagné d’une médiatrice du patrimoine, laissez-vous transporter près de 2 000 ans en arrière et revivez le quotidien de ses habitants.

Prenez place dans le théâtre pour assister au spectacle, détendez-vous dans les thermes, rejoignez la foule du forum, puis suivez les fidèles jusqu’au temple pour une cérémonie religieuse. Une visite vivante et immersive pour explorer les lieux emblématiques de la ville antique et mieux comprendre le quotidien à l’époque romaine.

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Liberation, 53160 Jublains, France Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire 0243581320 https://patrimoine.lamayenne.fr/jublains En parcourant l’exposition, on découvre d’abord l’archéologie de l’âge du fer en Mayenne, notamment les découvertes faites récemment sur des fermes gauloises du pays de Craon. Puis vient l’époque gallo-romaine : on remarquera notamment les bornes évoquant les voies traversant la Mayenne et un fragment de l’aqueduc approvisionnant Jublains en eau. Ensuite, les deux tiers du musée sont consacrés au site de Jublains, que l’on aborde par la visite virtuelle de la forteresse, puis par différentes vitrines illustrant les bâtiments publics de la ville (inscriptions, décor sculpté et peint, objets d’offrande du temple…) et le mode de vie (artisanat, repas, parure, écriture…). Le musée se veut didactique : les objets sont présentés en évitant les accumulations inutiles et sont accompagnés de textes simples.

Partez à la découverte des grands monuments de Jublains antique !

©Département de la Mayenne