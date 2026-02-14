Informations pratiques

Jublains

CINEMA EN PLEIN AIR CENDRILLON Retransmission Opéra

Théâtre antique Jublains Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 21:15:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Le principe est simple, s’installer au cœur des lieux de vie (places de villages, places de quartiers…) ou dans des lieux insolites et atypiques (base nautique, château…) pour partager un film. Chaque été, ces séances permettent d’amener le cinéma au plus près des habitants !

Cendrillon Opéra

De Rudolf Noureev / Opéra national de Paris Opéra bastille / 2h09

Le célèbre conte de Charles Perrault, mis en musique par Sergueï Prokofiev, est transposé dans un décor de cinéma où se succèdent les références aux héros du 7e art américain. Rudolf Noureev propulse sa Cendrillon sous les sunlights hollywoodiens. Avec un producteur pour fée marraine et un acteur vedette comme prince charmant, elle échappe à son destin misérable et voit ses rêves s’accomplir. Une histoire qui n’est pas sans rappeler celle du chorégraphe, jeune Tatar devenu star internationale. Avec ce ballet‑métaphore , la Compagnie rend hommage à Rudolf Noureev qui fut son directeur.

Une coproduction Opéra national de Paris, ARTE France et Bel Air Media, avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée et de la Fondation Orange, mécène des retransmissions audiovisuelles de l’Opéra national de Paris.

Pas de repli .

Théâtre antique Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org

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English :

The idea is simple: to set up in the heart of a lively place (village squares, neighborhood squares, etc.) or in unusual and atypical locations (water sports center, castle, etc.) to share a film. Every summer, these screenings bring the cinema closer to local residents!

L’événement CINEMA EN PLEIN AIR CENDRILLON Retransmission Opéra Jublains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne