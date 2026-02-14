JOURNÉES ROMAINES Musée archéologique départemental Jublains

Jublains

JOURNÉES ROMAINES

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Les Journées romaines de Jublains reviennent pendant un week-end complet et investissent plusieurs lieux de l’ancienne cité de Noviodunum.

Au théâtre antique, découvrez et participez aux combats de gladiateurs organisés par la Confrérie de la Corneille. Cheminez ensuite en direction de la forteresse pour percer les secrets des techniques de constructions romaines au milieu des ateliers dressés par les Fabri Tagnuarii. Le chantre Thierry Vanesson rejoint le coeur de la forteresse le dimanche après-midi pour la présentation de plusieurs récits de batailles antiques sous une forme théâtralisée. Pour les plus jeunes, les médiateurs proposent au musée pendant les deux jours des ateliers de fabrication autour des objets de la vie quotidienne (fibules, monnaies…). .

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

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English :

The Jublains Roman Days are back for a full weekend and will take place at several locations throughout the ancient city of Noviodunum.

L’événement JOURNÉES ROMAINES Jublains a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Mayenne Co