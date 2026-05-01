FETE DE L’ESTAMPE DE LA PLAQUE AU PAPIER FORUM MÉTIERS D’ART Jublains

Jublains

FETE DE L’ESTAMPE DE LA PLAQUE AU PAPIER

FORUM MÉTIERS D’ART 9B Rue du Temple Jublains Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 11:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Exposition collective d’artisans d’art

Gravure, impression et transmission graver, encrer, presser, révéler l’image… Pour la première fois, le Forum Métiers d’Art organise la Fête de l’Estampe et invite le public à découvrir l’univers riche et vivant de la gravure et de l’impression.

Pendant deux semaines, 11 artistes et artisans d’art présentent leurs créations et partagent leurs savoir-faire à travers différentes techniques linogravure, pointe sèche, gravure sur bois, mais aussi plusieurs procédés d’impression comme la sérigraphie, l’impression à la presse, le tampon ou encore la technique japonaise mokuhanga . L’exposition se veut également pédagogique et immersive des vitrines présenteront outils, plaques gravées, papiers et matériel d’atelier, permettant de comprendre les différentes étapes qui mènent de la matrice à l’image imprimée. Tout au long de l’événement, exposition, démonstrations, ateliers d’initiation et rencontres avec les artistes permettront aux visiteurs de découvrir les gestes et les secrets de cet art où la matière, l’encre et le papier donnent naissance à l’image.

Artistes et artisans d’art invités

Pascale Etchekopar, Jasmine Ghoundale, Alexandra Guignard, Rocio Macuecos, Viviane Michel, Julie North, Laëtitia Raimbault, Jean Louis Ralison, Morgane Roglianti, Chantal Verdier-Sablé et Fabien Yvon.

Journée spéciale le mardi 26 mai de 11h à 18h rencontres, démonstrations, ateliers et vernissage le soir à 18h.

Tout public Entrée libre et gratuite

Horaires d’ouverture

Du mardi 19 au dimanche 31 mai fermé les lundis

– Mardi, mercredi, jeudi 14h à 18h

– Vendredi, samedi, dimanche 11h à 18h

– Ouverture le mardi 26 mai 11h à 18h .

FORUM MÉTIERS D’ART 9B Rue du Temple Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 97 92 contact@forumdesmetiersdart.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Collective art exhibition

L’événement FETE DE L’ESTAMPE DE LA PLAQUE AU PAPIER Jublains a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Mayenne Co