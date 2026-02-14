CINEMA EN PLEIN AIR SAUVAGES Jublains
CINEMA EN PLEIN AIR SAUVAGES Jublains dimanche 12 juillet 2026.
Jublains
CINEMA EN PLEIN AIR SAUVAGES
Théâtre antique Jublains Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 22:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le principe est simple, s’installer au cœur des lieux de vie (places de villages, places de quartiers…) ou dans des lieux insolites et atypiques (base nautique, château…) pour partager un film. Chaque été, ces séances permettent d’amener le cinéma au plus près des habitants !
Sauvages
De Claude Barras / 2024 / Belgique, France, Suisse / 1h27 / film d’animation
A partir de 6 ans
À Bornéo, en bordure de la forêt tropicale, Kéria recueille un bébé orang-outan trouvé dans la plantation de palmiers à huile où travaille son père. Au même moment Selaï, son jeune cousin, vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières. Ensemble, Kéria, Selaï et le bébé singe baptisé Oshi vont braver tous les obstacles pour lutter contre la destruction de la forêt ancestrale, plus que jamais menacée.
Neuf ans après Ma vie de Courgette.
Repli salle des fêtes (rue de la libération) .
Théâtre antique Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The idea is simple: to set up in the heart of a lively place (village squares, neighborhood squares, etc.) or in unusual and atypical locations (water sports center, castle, etc.) to share a film. Every summer, these screenings bring the cinema closer to local residents!
L’événement CINEMA EN PLEIN AIR SAUVAGES Jublains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne
À voir aussi à Jublains (Mayenne)
- LE MUSEE EN 10 OBJETS Musée archéologique départemental Jublains 3 juillet 2026
- BALADE HISTORIQUE Musée archéologique de Jublains Jublains 5 juillet 2026
- EN ROUTE POUR LES VACANCES Musée archéologique de Jublains Jublains 5 juillet 2026
- ATELIER ENFANTS L’ATELIER MOSAÏQUE MUSIVUM OPUS Musée archéologique de Jublains Jublains 7 juillet 2026
- WEEK-END FAITES VOS JEUX + PROJECTION-CONCERT Musée départemental de Jublains Jublains 11 juillet 2026