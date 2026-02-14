WEEK-END FAITES VOS JEUX + PROJECTION-CONCERT Musée départemental de Jublains Jublains
WEEK-END FAITES VOS JEUX + PROJECTION-CONCERT Musée départemental de Jublains Jublains samedi 11 juillet 2026.
Jublains
WEEK-END FAITES VOS JEUX + PROJECTION-CONCERT
Musée départemental de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Pendant deux jours, explorez le site antique de Jublains en famille ou entre amis grâce à trois parcours adaptés.
Rallye-photo, enquête policière et course d’orientation. Récupérez votre livret à l’accueil du musée, suivez l’itinéraire
choisi puis faites valider votre parcours. Une surprise attend ceux qui réussissent les trois jeux !
Le samedi 11 juillet, la journée se prolonge avec une soirée festive un concert par le groupe le P’tit cri du Steel à 21h
et la projection du film Sauvages à 22h30 au coeur du théâtre antique, en plein air, en partenariat avec Atmosphères
53.
Samedi 11 juillet à 20h (concert) et 22h30 (projection de film) .
Musée départemental de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Spend two days exploring the ancient site of Jublains with family or friends on three specially designed trails.
L’événement WEEK-END FAITES VOS JEUX + PROJECTION-CONCERT Jublains a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Mayenne Co
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