WEEK-END FAITES VOS JEUX + PROJECTION-CONCERT Musée départemental de Jublains Jublains samedi 11 juillet 2026.

Jublains

WEEK-END FAITES VOS JEUX + PROJECTION-CONCERT

Musée départemental de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Pendant deux jours, explorez le site antique de Jublains en famille ou entre amis grâce à trois parcours adaptés.

Rallye-photo, enquête policière et course d’orientation. Récupérez votre livret à l’accueil du musée, suivez l’itinéraire

choisi puis faites valider votre parcours. Une surprise attend ceux qui réussissent les trois jeux !

Le samedi 11 juillet, la journée se prolonge avec une soirée festive un concert par le groupe le P’tit cri du Steel à 21h

et la projection du film Sauvages à 22h30 au coeur du théâtre antique, en plein air, en partenariat avec Atmosphères

53.

Samedi 11 juillet à 20h (concert) et 22h30 (projection de film) .

Musée départemental de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spend two days exploring the ancient site of Jublains with family or friends on three specially designed trails.

L’événement WEEK-END FAITES VOS JEUX + PROJECTION-CONCERT Jublains a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Mayenne Co