BALADE HISTORIQUE Musée archéologique de Jublains Jublains
BALADE HISTORIQUE Musée archéologique de Jublains Jublains dimanche 5 juillet 2026.
Jublains
BALADE HISTORIQUE
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-08 12:30:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-08 2026-07-29 2026-08-26
Une balade au rythme tranquille qui permet de découvrir les vestiges de la ville antique en passant par les chemins autour de Jublains.
Quelques arrêts offrent un magnifique point de vue sur différents monuments, notamment le théâtre et la forteresse. Le guide vous partage des informations sur la ville et l’artisanat de Jublains dans l’Antiquité.
Pratique Prévoir une tenue adaptée à la météo, une gourde et un pique-nique. Chaussures fermées obligatoires.
Parcours de 7 km environ. .
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20
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English :
A leisurely stroll that lets you discover the ruins of the ancient city as you walk along the paths around Jublains.
L’événement BALADE HISTORIQUE Jublains a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Mayenne Co
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