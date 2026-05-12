EN ROUTE POUR LES VACANCES Musée archéologique de Jublains Jublains
EN ROUTE POUR LES VACANCES Musée archéologique de Jublains Jublains dimanche 5 juillet 2026.
Jublains
EN ROUTE POUR LES VACANCES
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Jeux antiques par Vindapennos et sa compagne Lubitia
Le musée archéologique de Jublains s’associe avec les deux autres sites patrimoniaux du Département de la Mayenne pour célébrer le début des vacances d’été sous la forme d’un week-end festif et familial intitulé “ En route pour les vacances”.
Dès le samedi 4 juillet, les familles pourront récupérer à l’accueil un livret-jeu autour des représentations du cheval à retrouver sur les sites patrimoniaux départementaux. Votre mission vous rendre sur chacun des trois lieux, compléter le livret-jeu et résoudre l’intrigue ! Vindapennos et Lubitia, sa compagne, vous proposent de jouer en famille, comme pouvaient jouer les jeunes Romains marelle, jeu du delta, jeu de lancer de noix et bien d’autres jeux connus dans l’Antiquité. Il vous faudra faire preuve d’adresse et de dextérité face à Vindapennos qui lui, marque à tous les coups !
Dimanche 5 juillet de 14h à 18h
Cour de la forteresse et Bergerie
Renseignements au 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr
Entrée libre .
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20
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English :
Ancient games by Vindapennos and his companion Lubitia
L’événement EN ROUTE POUR LES VACANCES Jublains a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Mayenne Co
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