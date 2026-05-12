Ô CHOEUR DU THÉÂTRE Musée archéologique départemental Jublains

Jublains

Ô CHOEUR DU THÉÂTRE

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Venez découvrir le théâtre antique de Jublains !

Le temps d’une journée, le théâtre antique de Jublains s’ouvre à l’art lyrique et redonne voix et souffle au monument de Noviodunum. Ateliers d’initiation, restitutions de classes et spectacles lyriques ponctuent cette journée, faisant revivre pleinement le site. Des visites courtes, animées par un médiateur, sont également proposées tout au long de la journée.

11h atelier d’initiation au chant Choeur participatif du spectacle “Bestiaire vocal“ (Gratuit)

14h chorale de territoire (Gratuit)

15h30 spectacle “Traversée” par le Duo Phélie (voix et violoncelle) Payant*

17h “Bestiaire vocal” par l’ensemble In Paradisum (octuor) Payant*

Dimanche 28 juin de 11h à 18h

Théâtre antique de Jublains

*Tarifs pour les deux spectacles tarif plein 10€ réduit 6€ Gratuit 18 ans

Renseignements et inscription au 02 43 58 13 20

En collaboration avec Désirée Pannetier, coordinatrice du département voix à Laval Agglomération .

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

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English :

Come and discover the ancient theater of Jublains!

L’événement Ô CHOEUR DU THÉÂTRE Jublains a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Mayenne Co