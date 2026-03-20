VISITE GUIDÉE DE LA FORTERESSE ANTIQUE DE JUBLAINS Musée archéologique de Jublains Jublains

VISITE GUIDÉE DE LA FORTERESSE ANTIQUE DE JUBLAINS

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 15:30:00

Date(s) :

2026-04-11

RDV au Musée de Jublains pour une visite guidée !

La forteresse gallo-romaine de Jublains, située en périphérie immédiate de la ville antique, est l’édifice le plus

emblématique du site. La fonction exacte de cet ensemble fortifié, édifié en trois étapes, soulève aujourd’hui encore

de nombreuses questions. Venez découvrir comment les Romains ont pu construire un tel édifice, à quoi ressemble

l’intérieur du bâtiment central et quelle est la fonction de la forteresse selon les dernières recherches.

Samedi 11 avril 2026

14h30 15h30

Tarif plein 6 €, réduit 4 €

Lieu forteresse antique de Jublains, rendez-vous à l’accueil du musée

Tous publics

Réservation obligatoire 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr

Pratique prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la météo .

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

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English :

Meet us at the Musée de Jublains for a guided tour!

L’événement VISITE GUIDÉE DE LA FORTERESSE ANTIQUE DE JUBLAINS Jublains a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co