FORUM MÉTIERS D’ART EXPOSITION & BOUTIQUE D’ÉTÉ Jublains

Jublains

FORUM MÉTIERS D’ART EXPOSITION & BOUTIQUE D’ÉTÉ

9B Rue du Temple Jublains Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28

Le Forum Métiers d’Art à Jublains un lieu de découverte et de valorisation des métiers de l’artisanat d’art.

Durant tout l’été, le Forum présente une boutique éphémère avec une quinzaine d’artisans d’art venant de la Mayenne et du Grand Ouest.

Chaque année, de nouvelles créations originales sont proposées, permettant aux visiteurs de découvrir des pièces uniques. Parallèlement, une exposition thématique autour du verre permettra de mieux comprendre ce matériau fascinant. Les visiteurs pourront découvrir différentes techniques fusing, verre soufflé, verre filé au chalumeau ou vitrail, ainsi que l’histoire du verre et son utilisation dans la création contemporaine. Offrez des cadeaux faits avec passion et savoir-faire !

Chaque été, une exposition accompagne également la boutique. Cette année, la matière mise à l’honneur sera le verre avec l’exposition Éclats de verre. Vous y découvrirez cinq artisanes d’art qui explorent chacune le verre à travers des techniques différentes Éléonore, souffleuse de verre ; Virginie, fileuse de verre au chalumeau ; Julia, graveuse et artisane verrière ; Claire, vitrailliste ; et Aurélie, qui pratique l’art du verre en fusion.

Pendant deux mois, cette exposition vous invitera à découvrir cinq approches singulières et complémentaires du travail du verre.

Ouvert du Mardi au Samedi 10h à 12h et 14h à 18h

Entrée libre et gratuite .

9B Rue du Temple Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 97 92 contact@forumdesmetiersdart.com

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English :

The Forum Métiers d’Art in Jublains is a place for discovering and promoting art and craft trades.

L’événement FORUM MÉTIERS D’ART EXPOSITION & BOUTIQUE D’ÉTÉ Jublains a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Mayenne Co