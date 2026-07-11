Informations pratiques

Hastingues

Atelier Vitrail à l’Abbaye d’Arthous avec Brigitte Nogaro

Abbaye d’Arthous Hastingues Landes

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:00:00

fin : 2026-10-22 18:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Pour son atelier en famille des vacances de Toussaint, l’abbaye propose une initiation très qualitative à la technique du vitrail en compagnie de l’artiste verrier d’art et maître artisan Brigitte Nogaro. A partir de 15 ans, 3€/participants, 6 participants maximum.

Inscription obligatoire.

Pour son atelier en famille des vacances de Toussaint, l’abbaye propose une initiation très qualitative à la technique du vitrail en compagnie de l’artiste verrier d’art et maître artisan Brigitte Nogaro entre création artistique et tradition artisanale, la découverte d’un savoir-faire, un moment unique à partager en famille.

Cette activité clôture une saison 2026 en clin d’œil aux collections d’Arthous. Amusons-nous à imaginer une collection fantôme car l’abbaye ne conserve ni vestiges, ni documents d’archives, ni traces de la présence de vitraux sur ses murs…

Matériel fourni (verre, étain, plomb).

Tenue vestimentaire adaptée conseillée.

A partir de 15 ans, 3€/participants, 6 participants maximum.

Inscription obligatoire. .

Abbaye d’Arthous Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 03 89 arthous@landes.fr

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English : Atelier Vitrail à l’Abbaye d’Arthous avec Brigitte Nogaro

For its family workshop during the All Saints’ Day break, the abbey is offering a high-quality introduction to the art of stained glass with artist and master craftsman Brigitte Nogaro. Ages 15 and up, 3€ per participant, maximum of 6 participants.

Registration required.

L’événement Atelier Vitrail à l’Abbaye d’Arthous avec Brigitte Nogaro Hastingues a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pays d’Orthe et Arrigans