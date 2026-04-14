ATELIER VOIX – IMPRO VOCALE, La Loco, Quimperlé

ATELIER VOIX – IMPRO VOCALE Mercredi 15 avril, 14h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

ATELIER Voix – Improvisation vocale à La LOCO à Quimperlé le 15 avril de 14h à 17h avec LOUV.

Au programme : Échauffement vocal et corporel – Apprentissage d’un chant collectif – Improvisation vocale sous forme de jeux.

TARIF : 15 euros

Tous niveaux, à partir de 15 ans sur inscription au 06 63 83 98 71.

15 personnes maxi donc réservezzzzzz !!!!

Prévoir une tenue souple et confortable.

https://www.facebook.com/events/1163736688968895/

La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1163736688968895/ »}] https://www.facebook.com/events/1163736688968895/ AVEN

ATELIER Voix – Improvisation vocale à La LOCO à Quimperlé le 15 avril de 14h à 17h avec LOUV.