ATELIER VOIX – IMPRO VOCALE, La Loco, Quimperlé
ATELIER VOIX – IMPRO VOCALE, La Loco, Quimperlé mercredi 15 avril 2026.
ATELIER VOIX – IMPRO VOCALE Mercredi 15 avril, 14h00 La Loco Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
ATELIER Voix – Improvisation vocale à La LOCO à Quimperlé le 15 avril de 14h à 17h avec LOUV.
Au programme : Échauffement vocal et corporel – Apprentissage d’un chant collectif – Improvisation vocale sous forme de jeux.
TARIF : 15 euros
Tous niveaux, à partir de 15 ans sur inscription au 06 63 83 98 71.
15 personnes maxi donc réservezzzzzz !!!!
Prévoir une tenue souple et confortable.
https://www.facebook.com/events/1163736688968895/
La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1163736688968895/ »}] https://www.facebook.com/events/1163736688968895/ AVEN
ATELIER Voix – Improvisation vocale à La LOCO à Quimperlé le 15 avril de 14h à 17h avec LOUV.
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