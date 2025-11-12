Concert VOLO (chanson française) La Loco Quimperlé

Concert VOLO (chanson française)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17 02:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Les deux frères Volovitch Olive et Fredo (Ex front man des Wriggles) reviennent raviver la flamme de la chanson française avec un dernier album poétique qui retranscrit une communion bienfaisante et salvatrice.

Des textes ciselés, une émotion juste qui fait à chaque fois mouche, bref, une soirée placée sous le signe des mots et la langue de Molière. .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert VOLO (chanson française) Quimperlé a été mis à jour le 2025-11-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS