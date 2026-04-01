Rougail saucisse du Stade Quimperlois Salle Benoite Groult Quimperlé
Rougail saucisse du Stade Quimperlois Salle Benoite Groult Quimperlé samedi 18 avril 2026.
Quimperlé
Rougail saucisse du Stade Quimperlois
Salle Benoite Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:30:00
fin : 2026-04-18 01:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Le Stade Quimperlois est heureux de vous convier à son premier repas, le 18 avril prochain à partir de 18h30 à la salle Benoîte Groult de Quimperlé !
Vous pouvez réserver dès à présent via notre lien HelloAsso , au stade les jours de match, ou par mail
Tout les sympathisants du club, qu’ils soient licenciés ou non sont les bienvenus !
Au menu: Apéritif, rougail saucisse, fromage, dessert, café … et de la bonne humeur !!!
Nous avons hâte de vous retrouver et de partager ce moment avec vous ! .
Salle Benoite Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 60 17 62 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rougail saucisse du Stade Quimperlois
L’événement Rougail saucisse du Stade Quimperlois Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Quimperlé (Finistère)
- Francky 2000 Soirée années 80 à aujourd’hui La Loco Quimperlé 12 avril 2026
- Après-midi jeux de société La Loco Quimperlé 12 avril 2026
- Lecture Théâtre sonore Banc de brume Espace Benoîte Groult Quimperlé 12 avril 2026
- Théâtre d’impro avec la Cie Tandem La Loco Quimperlé 12 avril 2026
- Bourse aux vêtements d’été Espace Benoîte Groult Quimperlé 15 avril 2026