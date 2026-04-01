Rougail saucisse du Stade Quimperlois Salle Benoite Groult Quimperlé

Quimperlé

Rougail saucisse du Stade Quimperlois

Salle Benoite Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:30:00

fin : 2026-04-18 01:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Le Stade Quimperlois est heureux de vous convier à son premier repas, le 18 avril prochain à partir de 18h30 à la salle Benoîte Groult de Quimperlé !

Vous pouvez réserver dès à présent via notre lien HelloAsso , au stade les jours de match, ou par mail

Tout les sympathisants du club, qu’ils soient licenciés ou non sont les bienvenus !

Au menu: Apéritif, rougail saucisse, fromage, dessert, café … et de la bonne humeur !!!

Nous avons hâte de vous retrouver et de partager ce moment avec vous ! .

Salle Benoite Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 60 17 62 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rougail saucisse du Stade Quimperlois

L’événement Rougail saucisse du Stade Quimperlois Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS