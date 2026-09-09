Atelier : Voulez-vous parler normand ?, Musée Tancrède de Hauteville, Hauteville-la-Guichard

Informations pratiques

Atelier : Voulez-vous parler normand ? Samedi 19 septembre, 10h00 Musée Tancrède de Hauteville Manche

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

️ Autour d’un café, venez participer à un atelier de découverte de la langue normande. Faire le pont avec l’anglais, (re)découvrir des mots oubliés, comprendre certains sons que nous entendons si souvent dans le Cotentin… un temps ludique pour sauvegarder ce patrimoine immatériel !

En partenariat avec l’association Magene

Attention jauge limitée, environ 45 min. Sur réservation au 02 33 19 08 10 ou dans nos 6 bureaux d’information touristique.

Musée Tancrède de Hauteville 50570 Hauteville-la-Guichard Hauteville-la-Guichard 50570 Manche Normandie https://www.coutancesmeretbocage.fr/culture/patrimoine/musees [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 19 08 10 »}] Saviez-vous que les fils Tancrède, originaires de Hauteville-la-Guichard, sont partis à la conquête de l’Italie du Sud au XIe siècle ? Ils ont laissé sur place des traces de leur influence dans des architectures monumentales marquées par du gothique normand mélangé à du style arabo-byzantin. La visite guidée permet de découvrir l’histoire de ces lointains ancêtres qui prirent le pouvoir loin de leur Normandie d’origine, en l’an mille. Leur modèle de gouvernance qui fit régner la paix entre toutes les religions correspond à un véritable âge d’or de la Sicile médiévale. Présence d’un parking. Rampe PMR pour le rez-de-chaussée uniquement.

️ Autour d’un café, venez participer à un atelier de découverte de la **langue normande**. Faire le pont avec l’anglais, (re)découvrir des mots oubliés, comprendre certains sons que nous entendons …

©Aymeric Picot