Journées européennes du patrimoine visite libre du musée Tancrède Place Troïna Hauteville-la-Guichard
samedi 19 septembre 2026 · Place Troïna · Hauteville-la-Guichard
Informations pratiques
Hauteville-la-Guichard
Journées européennes du patrimoine visite libre du musée Tancrède
Place Troïna Musée Tancrède Hauteville-la-Guichard Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine visite libre à la découverte de l’épopée des fils de Tancrède, natifs de Hauteville-la-Guichard, partis à la conquête de l’Italie du Sud au 11e siècle.
Le samedi 19 septembre 10h-12h30 et 14h-17h et le dimanche 20 septembre 14h-17h au musée Tancrède de Hauteville-la-Guichard. .
Place Troïna Musée Tancrède Hauteville-la-Guichard 50570 Manche Normandie
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English : Journées européennes du patrimoine visite libre du musée Tancrède
L’événement Journées européennes du patrimoine visite libre du musée Tancrède Hauteville-la-Guichard a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme
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