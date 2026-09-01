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Journées européennes du patrimoine visite libre du musée Tancrède Place Troïna Hauteville-la-Guichard

dimanche 20 septembre 2026 · Place Troïna · Hauteville-la-Guichard

Journées européennes du patrimoine visite libre du musée Tancrède Place Troïna Hauteville-la-Guichard

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place Troïna
Adresse
Musée Tancrède
Ville
50570 Hauteville-la-Guichard
Département
Manche
Tarif

Hauteville-la-Guichard

Journées européennes du patrimoine visite libre du musée Tancrède

Place Troïna Musée Tancrède Hauteville-la-Guichard Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine visite libre à la découverte de l’épopée des fils de Tancrède, natifs de Hauteville-la-Guichard, partis à la conquête de l’Italie du Sud au 11e siècle.
Le samedi 19 septembre 10h-12h30 et 14h-17h et le dimanche 20 septembre 14h-17h au musée Tancrède de Hauteville-la-Guichard.   .

Place Troïna Musée Tancrède Hauteville-la-Guichard 50570 Manche Normandie  

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English : Journées européennes du patrimoine visite libre du musée Tancrède

L’événement Journées européennes du patrimoine visite libre du musée Tancrède Hauteville-la-Guichard a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme

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