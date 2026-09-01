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AGENDA · Ruffec

Atelier voyage au coeur des couleurs Ruffec

dimanche 13 septembre 2026 · Ruffec

Atelier voyage au coeur des couleurs Ruffec

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
12 Route de Belabre
Ville
36300 Ruffec
Département
Indre
Tarif
34 34 34 Tarif de base plein tarif

Ruffec

Atelier voyage au coeur des couleurs

12 Route de Belabre Ruffec Indre

Tarif : 34 – 34 – EUR
34
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :
2026-09-13 2026-10-04 2026-11-08 2026-12-06 2027-01-10 2027-02-07 2027-03-14 2027-04-11 2027-05-09 2027-06-06 2027-07-04 2027-08-01

Un parcours collectif pour découvrir l’univers des couleurs. Une immersion pour mieux se connaître, se reconnecter à soi et favoriser notre évolution personnelle grâce à nos ressentis, nos besoins, nos perceptions et à une conscience des couleurs dans notre quotidien.
Un parcours collectif pour découvrir l’univers des couleurs qui illuminent
notre chemin.

Une immersion pour mieux se connaître, se reconnecter à soi et favoriser notre évolution personnelle grâce à nos ressentis, nos besoins, nos perceptions et à une conscience des couleurs dans notre quotidien.

AU FIL DES ATELIERS

Exploration des couleurs (focus sur une couleur à chaque atelier) • Jeux autour des couleurs • Olfactothérapie (synergies couleurs) • Méditation guidée • Automassage • Fleurs de Bach • Expérimentations sensoriels & énergétiques • Temps de partage …

Chaque couleurs correspondant à un besoin, une localisation sur le corps, un organe … 34  .

12 Route de Belabre Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 12 33 73 02  ludivine.luminasens@gmail.com

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English :

Carte Blanche’s Café Bien concert evening in Mauvières for March 8th.

L’événement Atelier voyage au coeur des couleurs Ruffec a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Brenne

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