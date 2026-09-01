Informations pratiques

Ruffec

Atelier voyage au coeur des couleurs

12 Route de Belabre Ruffec Indre

Tarif : 34 – 34 – EUR

34

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13 2026-10-04 2026-11-08 2026-12-06 2027-01-10 2027-02-07 2027-03-14 2027-04-11 2027-05-09 2027-06-06 2027-07-04 2027-08-01

Un parcours collectif pour découvrir l’univers des couleurs. Une immersion pour mieux se connaître, se reconnecter à soi et favoriser notre évolution personnelle grâce à nos ressentis, nos besoins, nos perceptions et à une conscience des couleurs dans notre quotidien.

Un parcours collectif pour découvrir l’univers des couleurs qui illuminent

notre chemin.

Une immersion pour mieux se connaître, se reconnecter à soi et favoriser notre évolution personnelle grâce à nos ressentis, nos besoins, nos perceptions et à une conscience des couleurs dans notre quotidien.

AU FIL DES ATELIERS

Exploration des couleurs (focus sur une couleur à chaque atelier) • Jeux autour des couleurs • Olfactothérapie (synergies couleurs) • Méditation guidée • Automassage • Fleurs de Bach • Expérimentations sensoriels & énergétiques • Temps de partage …

Chaque couleurs correspondant à un besoin, une localisation sur le corps, un organe … 34 .

12 Route de Belabre Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 12 33 73 02 ludivine.luminasens@gmail.com

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English :

Carte Blanche’s Café Bien concert evening in Mauvières for March 8th.

L’événement Atelier voyage au coeur des couleurs Ruffec a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Brenne