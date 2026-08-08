Val de sports, forum association Stade Henri Lacombe et piscine Aquaval Ruffec

Informations pratiques

Ruffec

Val de sports, forum association

Stade Henri Lacombe et piscine Aquaval Route d’Aigre et Rue Villebois Mareuil Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Viens découvrir les activités sportives près de chez toi en les pratiquant !

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Stade Henri Lacombe et piscine Aquaval Route d’Aigre et Rue Villebois Mareuil Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

Come discover the sports activities near you by trying them out!

L’événement Val de sports, forum association Ruffec a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente