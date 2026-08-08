Val de sports, forum association Stade Henri Lacombe et piscine Aquaval Ruffec
samedi 5 septembre 2026 · Stade Henri Lacombe et piscine Aquaval · Ruffec
Informations pratiques
Ruffec
Val de sports, forum association
Stade Henri Lacombe et piscine Aquaval Route d’Aigre et Rue Villebois Mareuil Ruffec Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Viens découvrir les activités sportives près de chez toi en les pratiquant !
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Stade Henri Lacombe et piscine Aquaval Route d’Aigre et Rue Villebois Mareuil Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine
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L’événement Val de sports, forum association Ruffec a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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