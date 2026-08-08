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AGENDA · Ruffec

Val de sports, forum association Stade Henri Lacombe et piscine Aquaval Ruffec

samedi 5 septembre 2026 · Stade Henri Lacombe et piscine Aquaval · Ruffec

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Stade Henri Lacombe et piscine Aquaval
Adresse
Route d'Aigre et Rue Villebois Mareuil
Ville
16700 Ruffec
Département
Charente
Tarif

Ruffec

Val de sports, forum association

Stade Henri Lacombe et piscine Aquaval Route d’Aigre et Rue Villebois Mareuil Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Viens découvrir les activités sportives près de chez toi en les pratiquant !
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Stade Henri Lacombe et piscine Aquaval Route d’Aigre et Rue Villebois Mareuil Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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L’événement Val de sports, forum association Ruffec a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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