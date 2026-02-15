Marché de Noël Ruffec

Marché de Noël

26 route nationale Ruffec Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14 12:00:00

fin : 2026-11-14 20:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Venez préparer vos cadeaux de Noël au Marché de Noël semi nocturne , photo avec le Père Noël.

Bougies, savons,et boules de bain, lampes artisanales, impression 3d, décorations de Noël, Bijoux, suspension énergétique, bois flotté, couture, création macramé, création terre cuites et gravures sur verres, miel, confection cookies etc…. de nombreux exposants et pleins d’idées cadeaux pour Noël. .

26 route nationale Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 97 83 02 verzy.lydie@orange.fr

English :

Come and prepare your Christmas gifts at the semi-nightly Christmas Market, and take a photo with Santa Claus.

