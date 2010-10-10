7ème festival Commixtus Rue St André Ruffec

Ruffec

7ème festival Commixtus

Rue St André Eglise St André Ruffec Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

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Rue St André Eglise St André Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine

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L’événement 7ème festival Commixtus Ruffec a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente