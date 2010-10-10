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7ème festival Commixtus Rue St André Ruffec

7ème festival Commixtus Rue St André Ruffec dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Rue St André

Adresse : Eglise St André

Ville : 16700 Ruffec

Département : Charente

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 10 10 10

Ruffec

7ème festival Commixtus

Rue St André Eglise St André Ruffec Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

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Rue St André Eglise St André Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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L’événement 7ème festival Commixtus Ruffec a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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