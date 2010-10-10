7ème festival Commixtus Rue St André Ruffec
7ème festival Commixtus Rue St André Ruffec dimanche 14 juin 2026.
Ruffec
7ème festival Commixtus
Rue St André Eglise St André Ruffec Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
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Rue St André Eglise St André Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine
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L’événement 7ème festival Commixtus Ruffec a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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