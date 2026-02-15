Marché artisanal semi-nocturne Ruffec

Marché artisanal semi-nocturne

Place de l’église Ruffec Indre

Gratuit

Gratuit

Samedi 2026-06-13 16:00:00

Début : Samedi 2026-06-13 16:00:00

2026-06-13 23:00:00

2026-06-13

2026-06-13

Venez découvrir des artisans et créateurs.

Bijoux, suspension énergétique, bois flotté, couture, création macramé, création terre cuites et gravures sur verres, miel, confection cookies etc…. de nombreux exposants. Buvette et restauration sur place. .

Place de l’église Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 97 83 02 verzy.lydie@orange.fr

English :

Come and discover artisans and creators.

