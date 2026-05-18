Animations estivales Ruffec
Animations estivales Ruffec lundi 6 juillet 2026.
Ruffec
Animations estivales
Ruffec Indre
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-08-14 16:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Cet été, les 6-16 ans partent à l’aventure avec les animations itinérantes de la CDC Brenne Val de Creuse ! Activités sportives, nature, jeux, découvertes et nouveautés originales rythmeront l’été canoë, pêche, grands défis, bumball, pickleball, bike and run laser et bien d’autres surprises !Familles
Cet été, les animations itinérantes de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse reviennent avec plein de nouveautés pour les 6-16 ans ! Profitez d’activités sportives et nature adaptées à chacun grâce aux nouvelles tranches d’âge passerelles, avec encore plus de souplesse grâce à une garderie proposée sur chaque activité. Canoë, escalade, VTT, pêche mais aussi pickleball, bumball, bike and run laser et bien d’autres surprises rythmeront l’été dans une ambiance conviviale, ludique et pleine de découvertes ! Retrouvez le programme détaillé de toutes ces animations itinérantes sur le site de la Communauté de Communes 15 .
Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 60 secretariat@cc-brennevaldecreuse.fr
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English :
An event organized by the Communauté de communes Brenne-Val de Creuse for young people aged 6 to 16.
L’événement Animations estivales Ruffec a été mis à jour le 2026-05-18 par Destination Brenne
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