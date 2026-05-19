Guinguette au bord du Lien Ruffec
Guinguette au bord du Lien Ruffec vendredi 31 juillet 2026.
Ruffec
Guinguette au bord du Lien
Rue de l’Abreuvoir Ruffec Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
.
Rue de l’Abreuvoir Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine communication@mairie-ruffec16.fr
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English :
L’événement Guinguette au bord du Lien Ruffec a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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