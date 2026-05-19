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Guinguette au bord du Lien Ruffec

Guinguette au bord du Lien Ruffec vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Rue de l'Abreuvoir

Ville : 16700 Ruffec

Département : Charente

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Ruffec

Guinguette au bord du Lien

Rue de l’Abreuvoir Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :
2026-07-31

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Rue de l’Abreuvoir Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine   communication@mairie-ruffec16.fr

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English :

L’événement Guinguette au bord du Lien Ruffec a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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