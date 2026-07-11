Informations pratiques

Ruffec

Vide grenier

Quartier du Pontreau Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 06:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

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Quartier du Pontreau Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 61 67 47

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English :

L’événement Vide grenier Ruffec a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme Destination Nord Charente