AGENDA · Ruffec
Vide grenier Ruffec
dimanche 2 août 2026 · Ruffec
Informations pratiques
Ruffec
Vide grenier
Quartier du Pontreau Ruffec Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
.
Quartier du Pontreau Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 61 67 47
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English :
L’événement Vide grenier Ruffec a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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