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AGENDA · Ruffec

Vide grenier Ruffec

dimanche 2 août 2026 · Ruffec

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Quartier du Pontreau
Ville
16700 Ruffec
Département
Charente
Tarif

Ruffec

Vide grenier

Quartier du Pontreau Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

  .

Quartier du Pontreau Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 61 67 47 

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English :

L’événement Vide grenier Ruffec a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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