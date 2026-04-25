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Mon p’tit doigt m’a dit Place du jumelage Ruffec

Mon p’tit doigt m’a dit Place du jumelage Ruffec dimanche 4 octobre 2026.

Lieu : Place du jumelage

Adresse : Médiathèque La Canopée

Ville : 16700 Ruffec

Département : Charente

Début : dimanche 4 octobre 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Ruffec

Mon p’tit doigt m’a dit

Place du jumelage Médiathèque La Canopée Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-10-04

Les bibliothécaires invitent les enfants jusqu’à 4 ans et leurs parents à écouter des histoires, des comptines
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Place du jumelage Médiathèque La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 32 82 

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English :

Librarians invite children up to the age of 4 and their parents to listen to stories, nursery rhymes and more

L’événement Mon p’tit doigt m’a dit Ruffec a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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