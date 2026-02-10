La Briqueterie du Pic Ruffec
La Briqueterie du Pic
Ruffec Indre
Début : Vendredi 2026-08-07 15:00:00
2026-08-07
Découverte du savoir-faire traditionnel de Céline et Cyril, du façonnage à la cuisson au feu de bois.
La famille Desmoulières, Briquetier depuis 1828, vient de racheter La Tuilerie de la Lorne à Ruffec. ils nous invitent à découvrir leur savoir-faire. Ils fabriquent à Ruffec une large gamme de terres cuites dont la terre brute est issue de leur carrière de Saint-Palais (18). elles sont réalisées de façon artisanale et entièrement cuites au feu de bois. Démonstration de la chaîne de fabrication et visite du show-room. Nous repartirons avec une briquette de souvenir. .
Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr
English :
Discover the manufacturing process of tiles, bricks…..
