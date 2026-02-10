La Briqueterie du Pic

Ruffec Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Découverte du savoir-faire traditionnel de Céline et Cyril, du façonnage à la cuisson au feu de bois.

La famille Desmoulières, Briquetier depuis 1828, vient de racheter La Tuilerie de la Lorne à Ruffec. ils nous invitent à découvrir leur savoir-faire. Ils fabriquent à Ruffec une large gamme de terres cuites dont la terre brute est issue de leur carrière de Saint-Palais (18). elles sont réalisées de façon artisanale et entièrement cuites au feu de bois. Démonstration de la chaîne de fabrication et visite du show-room. Nous repartirons avec une briquette de souvenir. .

Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the manufacturing process of tiles, bricks…..

L’événement La Briqueterie du Pic Ruffec a été mis à jour le 2026-02-10 par Destination Brenne