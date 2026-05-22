Yoga et bien être Salle Louis Petit Ruffec

Ruffec

Yoga et bien être

Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

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Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 41 46 78

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English :

L’événement Yoga et bien être Ruffec a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente