Yoga et bien être Salle Louis Petit Ruffec
Yoga et bien être Salle Louis Petit Ruffec dimanche 21 juin 2026.
Ruffec
Yoga et bien être
Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec Charente
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
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Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 41 46 78
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English :
L’événement Yoga et bien être Ruffec a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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