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Yoga et bien être Salle Louis Petit Ruffec

Yoga et bien être Salle Louis Petit Ruffec dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Salle Louis Petit

Adresse : Avenue du Professeur Girard

Ville : 16700 Ruffec

Département : Charente

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 25 25 25

Ruffec

Yoga et bien être

Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

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Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 41 46 78 

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English :

L’événement Yoga et bien être Ruffec a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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