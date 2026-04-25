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Exposition Les aventures fantastiques du Sacré-coeur Place du jumelage Ruffec

Exposition Les aventures fantastiques du Sacré-coeur Place du jumelage Ruffec mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Place du jumelage

Adresse : La Canopée

Ville : 16700 Ruffec

Département : Charente

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif :

Ruffec

Exposition Les aventures fantastiques du Sacré-coeur

Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-05-27

Cette exposition interactive dévoile les coulisses de la création de la série d’albums les aventures fantastiques de Sacré-coeur .
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Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 32 82  billetterie.canopee@ccvaldecharente.fr

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English :

This interactive exhibition takes a behind-the-scenes look at the creation of the album series les aventures fantastiques de Sacré-coeur .

L’événement Exposition Les aventures fantastiques du Sacré-coeur Ruffec a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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