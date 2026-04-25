Exposition Les aventures fantastiques du Sacré-coeur Place du jumelage Ruffec
Exposition Les aventures fantastiques du Sacré-coeur Place du jumelage Ruffec mercredi 27 mai 2026.
Ruffec
Exposition Les aventures fantastiques du Sacré-coeur
Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-05-27
Cette exposition interactive dévoile les coulisses de la création de la série d’albums les aventures fantastiques de Sacré-coeur .
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Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 32 82 billetterie.canopee@ccvaldecharente.fr
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English :
This interactive exhibition takes a behind-the-scenes look at the creation of the album series les aventures fantastiques de Sacré-coeur .
L’événement Exposition Les aventures fantastiques du Sacré-coeur Ruffec a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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