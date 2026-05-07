Fête de l’Ile Ruffec
Fête de l’Ile Ruffec samedi 18 juillet 2026.
Ruffec
Fête de l’Ile
Route de Bélâbre Ruffec Indre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Fête champêtre avec repas, feu d’artifice et bal.
En bordure de Creuse, fête champêtre en soirée, feu d’artifice tiré sur la rivière, bal gratuit sous chapiteau. Buvette et repas sur place (sur réservation). .
Route de Bélâbre Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 30 63 95 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meal, fireworks and ball.
L’événement Fête de l’Ile Ruffec a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne
À voir aussi à Ruffec (Indre)
- Théâtre Doué.e.s Place du jumelage Ruffec 22 mai 2026
- Exposition Les aventures fantastiques du Sacré-coeur Place du jumelage Ruffec 27 mai 2026
- Théâtre musical ‘Shower power Place du jumelage Ruffec 30 mai 2026
- Marché artisanal semi-nocturne Ruffec 13 juin 2026
- La Briqueterie du Pic Ruffec 7 août 2026