Ruffec

Fête de l’Ile

Route de Bélâbre Ruffec Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Fête champêtre avec repas, feu d’artifice et bal.

En bordure de Creuse, fête champêtre en soirée, feu d’artifice tiré sur la rivière, bal gratuit sous chapiteau. Buvette et repas sur place (sur réservation). .

Route de Bélâbre Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 30 63 95 77

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English :

Meal, fireworks and ball.

L’événement Fête de l’Ile Ruffec a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne