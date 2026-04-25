Théâtre musical ‘Shower power Place du jumelage Ruffec
Théâtre musical ‘Shower power Place du jumelage Ruffec vendredi 29 mai 2026.
Ruffec
Théâtre musical ‘Shower power
Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Une proposition drôle et décalée, remise au goût du jour par Titus en 2025, qui ravira les publics mélomanes comme les novices.
Parfait pour finir la saison en beauté !
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Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42
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English :
A funny, offbeat proposition, brought up to date by Titus in 2025, that will delight music-loving audiences and novices alike.
The perfect way to end the season on a high note!
L’événement Théâtre musical ‘Shower power Ruffec a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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