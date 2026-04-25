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Théâtre musical ‘Shower power Place du jumelage Ruffec

Théâtre musical ‘Shower power Place du jumelage Ruffec vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Place du jumelage

Adresse : La Canopée

Ville : 16700 Ruffec

Département : Charente

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 16 16 16

Ruffec

Théâtre musical ‘Shower power

Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Une proposition drôle et décalée, remise au goût du jour par Titus en 2025, qui ravira les publics mélomanes comme les novices.
Parfait pour finir la saison en beauté !
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Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42 

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English :

A funny, offbeat proposition, brought up to date by Titus in 2025, that will delight music-loving audiences and novices alike.
The perfect way to end the season on a high note!

L’événement Théâtre musical ‘Shower power Ruffec a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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