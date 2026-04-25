Théâtre Doué.e.s Place du jumelage Ruffec
Théâtre Doué.e.s Place du jumelage Ruffec jeudi 21 mai 2026.
Ruffec
Théâtre Doué.e.s
Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Avec leur fantaisie, leur sens de l’humour et leur énergie, nul doute que Les mille Printemps sauront faire de cette thématique scientifique un spectacle accessible à tous, et d’une grande sensibilité.
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Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42
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English :
With their imagination, sense of humor and energy, there?s no doubt that Les mille Printemps will turn this scientific theme into a show that?s accessible to all, and with great sensitivity.
L’événement Théâtre Doué.e.s Ruffec a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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