Théâtre Doué.e.s Place du jumelage Ruffec

Ruffec

Théâtre Doué.e.s

Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Avec leur fantaisie, leur sens de l’humour et leur énergie, nul doute que Les mille Printemps sauront faire de cette thématique scientifique un spectacle accessible à tous, et d’une grande sensibilité.

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Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42

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English :

With their imagination, sense of humor and energy, there?s no doubt that Les mille Printemps will turn this scientific theme into a show that?s accessible to all, and with great sensitivity.

L’événement Théâtre Doué.e.s Ruffec a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente