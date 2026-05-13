Conférence Cinéma Le Family Ruffec
Conférence Cinéma Le Family Ruffec mardi 9 juin 2026.
Ruffec
Conférence
Cinéma Le Family 5 rue de Plaisance Ruffec Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
à la Chrysalide
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 14:00:00
fin : 2026-06-09 14:00:00
Date(s) :
2026-06-09
.
Cinéma Le Family 5 rue de Plaisance Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine lachrysalide@valdecharente.fr
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English :
L’événement Conférence Ruffec a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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