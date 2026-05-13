Conférence Cinéma Le Family Ruffec

Ruffec

Conférence

Cinéma Le Family 5 rue de Plaisance Ruffec Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

à la Chrysalide

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 14:00:00

fin : 2026-06-09 14:00:00

Date(s) :

2026-06-09

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Cinéma Le Family 5 rue de Plaisance Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine lachrysalide@valdecharente.fr

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English :

L’événement Conférence Ruffec a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente