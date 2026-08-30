Informations pratiques

Béziers

ATELIER WHILE TRUE: LEARN()

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

Découvrez l’IA et le machine learning en jouant à While True: Learn() et résolvez des puzzles de programmation pour apprendre à coder !

Dans le cadre de la semaine du numérique et des sciences informatiques, découvrez l’intelligence artificielle et le machine learning en jouant ! Avec While True: Learn(), résolvez des puzzles de programmation visuelle et apprenez les bases du code tout en vous amusant. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Discover AI and machine learning by playing %E0 While True: Learn() and solve programming puzzles to learn %E0 how to code!

L’événement ATELIER WHILE TRUE: LEARN() Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34