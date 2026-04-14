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Atelier Wikipédia, Bibliothèque Parment, Rouen

Atelier Wikipédia, Bibliothèque Parment, Rouen

Atelier Wikipédia, Bibliothèque Parment, Rouen mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Parment

Adresse : 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Atelier Wikipédia Mercredi 27 mai, 17h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T17:00:00+02:00 – 2026-05-27T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T17:00:00+02:00 – 2026-05-27T19:00:00+02:00

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