Atelier Wikipédia, Bibliothèque Parment, Rouen
Atelier Wikipédia, Bibliothèque Parment, Rouen mercredi 27 mai 2026.
Atelier Wikipédia Mercredi 27 mai, 17h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T17:00:00+02:00 – 2026-05-27T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T17:00:00+02:00 – 2026-05-27T19:00:00+02:00
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Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/atelier-wikipedia »}]
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