Atelier Win Your Star La Réussite Place Osburg Velars-sur-Ouche

Velars-sur-Ouche

Atelier Win Your Star La Réussite

Place Osburg Espace des 3 Rivières La Réussite Coworking Velars-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 12:00:00

fin : 2026-05-28 13:30:00

Date(s) :

2026-05-28

En 1h30 seulement (déjeuner inclus !), cet atelier animé par Karine Toulouse (PostU’re) permet de se réunir autour d’un outil innovant (serious game Win Your Star) qui conjugue jeu, intelligence émotionnelle et connaissance de soi pour comprendre

Ce qui vous met vraiment en mouvement (au-delà des to-do lists et des obligations).

Des clés concrètes pour aligner vos actions avec ce qui vous anime.

Un déclic à emporter pour les semaines à venir.

Vous repartirez plus léger·e… et surtout, plus aligné·e. .

Place Osburg Espace des 3 Rivières La Réussite Coworking Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Win Your Star La Réussite

L’événement Atelier Win Your Star La Réussite Velars-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-04-29 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)