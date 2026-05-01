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Atelier Win Your Star La Réussite Place Osburg Velars-sur-Ouche

Atelier Win Your Star La Réussite Place Osburg Velars-sur-Ouche jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Place Osburg

Adresse : Espace des 3 Rivières La Réussite Coworking

Ville : 21370 Velars-sur-Ouche

Département : Côte-d'Or

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Velars-sur-Ouche

Atelier Win Your Star La Réussite

Place Osburg Espace des 3 Rivières La Réussite Coworking Velars-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 12:00:00
fin : 2026-05-28 13:30:00

Date(s) :
2026-05-28

En 1h30 seulement (déjeuner inclus !), cet atelier animé par Karine Toulouse (PostU’re) permet de se réunir autour d’un outil innovant (serious game Win Your Star) qui conjugue jeu, intelligence émotionnelle et connaissance de soi pour comprendre

Ce qui vous met vraiment en mouvement (au-delà des to-do lists et des obligations).

Des clés concrètes pour aligner vos actions avec ce qui vous anime.

Un déclic à emporter pour les semaines à venir.

Vous repartirez plus léger·e… et surtout, plus aligné·e.   .

Place Osburg Espace des 3 Rivières La Réussite Coworking Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Atelier Win Your Star La Réussite

L’événement Atelier Win Your Star La Réussite Velars-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-04-29 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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