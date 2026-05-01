Atelier Win Your Star La Réussite Place Osburg Velars-sur-Ouche
Atelier Win Your Star La Réussite Place Osburg Velars-sur-Ouche jeudi 28 mai 2026.
Velars-sur-Ouche
Atelier Win Your Star La Réussite
Place Osburg Espace des 3 Rivières La Réussite Coworking Velars-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 12:00:00
fin : 2026-05-28 13:30:00
Date(s) :
2026-05-28
En 1h30 seulement (déjeuner inclus !), cet atelier animé par Karine Toulouse (PostU’re) permet de se réunir autour d’un outil innovant (serious game Win Your Star) qui conjugue jeu, intelligence émotionnelle et connaissance de soi pour comprendre
Ce qui vous met vraiment en mouvement (au-delà des to-do lists et des obligations).
Des clés concrètes pour aligner vos actions avec ce qui vous anime.
Un déclic à emporter pour les semaines à venir.
Vous repartirez plus léger·e… et surtout, plus aligné·e. .
Place Osburg Espace des 3 Rivières La Réussite Coworking Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Atelier Win Your Star La Réussite
L’événement Atelier Win Your Star La Réussite Velars-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-04-29 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)