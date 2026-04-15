Velars-sur-Ouche

Village croqué par les Urban Sketchers BFC

Rues du village Velars-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Découvrez le talent des Urban Sketchers de Bourgogne Franche-Comté lors d’une journée exceptionnelle à Velars-sur-Ouche le dimanche 31 mai 2026, du jardin privé Un pt’it coin de charme au Hameau de La Verrerie !

Les Urban Sketchers dessinent in situ, en intérieur ou en extérieur et croquent sur le vif, des œuvres qui sont les témoins de leur quotidien et de leurs voyages. Ils utilisent tous types de techniques picturales et proposent une grande diversité de styles.

A l’issue de la journée, les Urban Sketchers exposeront leurs dessins à la bibliothèque de Velars-sur-Ouche.

Vous êtes tous invités à venir croquer avec eux ou à venir voir leurs réalisations !

L’animation est gratuite pour tous.

A noter les œuvres réalisées pendant cette journée donneront lieu à une exposition au château de Mâlain pendant la saison estivale 2026. .

Rues du village Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 office.tourisme@ouche-montagne.fr

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English : Village croqué par les Urban Sketchers BFC

L’événement Village croqué par les Urban Sketchers BFC Velars-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Ouche et Montagne