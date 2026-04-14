Visite du jardin « Un p’tit coin de charme », Un p’tit coin de charme, Velars-sur-Ouche

Visite du jardin « Un p’tit coin de charme » 5 – 7 juin Un p’tit coin de charme Côte-d’Or

Tarif : 4 € au profit de l’association Jardins et Santé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez, au cœur du village, un jardin de vivaces et de roses dit de « cottage » sur plusieurs niveaux.

Sur une surface de 1 000 m², à flanc de coteau, se nichent une maison principale, une petite maison d’hôtes, un poulailler et une cabane pour enfants dont le style ravira petits et grands !

La contrainte de la légère pente a donné naissance à plusieurs jardins d‘agrément et à un potager en carrés où fleurs et plantes compagnes viennent dialoguer avec les plants de légumes.

Si les poulettes ont droit à un parcours de santé et à un poulailler stylé, les visiteurs, eux, admireront clématites et rosiers aux noms poétiques.

Le dimanche 8 juin de 15h à 17h, profitez d’un moment musical offert par le groupe seizecordes (jazz, blues, musiques du monde). Durant les 3 jours, retrouvez une exposition de photos de papillons de la région présentée par l’auteur.

Un p’tit coin de charme 14 rue de la Charme, 21370 Velars-sur-Ouche Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0630202416 Découvrez, au cœur du village, un jardin de vivaces et de roses dit de « cottage » sur plusieurs niveaux.

Sur une surface de 1 000 m², à flanc de coteau, se nichent une maison principale, une petite maison d’hôtes, un poulailler et une cabane pour enfants dont le style ravira petits et grands . La contrainte de la légère pente a donné naissance à plusieurs jardins d‘agrément et à un potager en carrés où fleurs et plantes compagnes viennent dialoguer avec les plants de légumes.

Si les poulettes ont droit à un parcours de santé et à un poulailler stylé, les visiteurs, eux, admireront clématites et rosiers aux noms poétiques. Parking dans la rue

Découvrez, au cœur du village, un jardin de vivaces et de roses dit de « cottage » sur plusieurs niveaux.

© Hervé Morey