Atelier Yoga en famille Salle des 3 muriers Bléneau
Atelier Yoga en famille Salle des 3 muriers Bléneau mercredi 3 juin 2026.
Bléneau
Atelier Yoga en famille
Salle des 3 muriers 2 Rue de Courtenay Bléneau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Atelier Yoga pour toutes les familles, un cours de yoga pour les parents 1 h ou un cours pour les enfants 1/2 h. Rendez-vous à 10 h .
Salle des 3 muriers 2 Rue de Courtenay Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 71 97 25 contact@cc-puisayeforterre.fr
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English : Atelier Yoga en famille
L’événement Atelier Yoga en famille Bléneau a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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