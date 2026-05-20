Atelier Yoga en famille Salle des 3 muriers Bléneau

Bléneau

Atelier Yoga en famille

Salle des 3 muriers 2 Rue de Courtenay Bléneau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Atelier Yoga pour toutes les familles, un cours de yoga pour les parents 1 h ou un cours pour les enfants 1/2 h. Rendez-vous à 10 h .

Salle des 3 muriers 2 Rue de Courtenay Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 71 97 25 contact@cc-puisayeforterre.fr

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English : Atelier Yoga en famille

L’événement Atelier Yoga en famille Bléneau a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !