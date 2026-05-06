Bléneau

Vide-Greniers

Centre-ville Bléneau Yonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 06:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Au centre du village, organisé par l’association des archers de Bléneau. Installation de 6 à 8 h, par ordre d’arrivée. .

Centre-ville Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 85 58 98 archersdebleneau@gmail.com

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English : Vide-Greniers

L’événement Vide-Greniers Bléneau a été mis à jour le 2026-05-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !