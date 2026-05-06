Vide-Greniers Bléneau
Vide-Greniers Bléneau dimanche 28 juin 2026.
Bléneau
Vide-Greniers
Centre-ville Bléneau Yonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 06:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Au centre du village, organisé par l’association des archers de Bléneau. Installation de 6 à 8 h, par ordre d’arrivée. .
Centre-ville Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 85 58 98 archersdebleneau@gmail.com
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English : Vide-Greniers
L’événement Vide-Greniers Bléneau a été mis à jour le 2026-05-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !