Vacansport Bléneau Bléneau
Vacansport Bléneau Bléneau lundi 3 août 2026.
Bléneau
Vacansport Bléneau
Gymnase Bléneau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Activités sportives gratuites pour les 6-15 ans encadrées par des éducateurs professionnels. Sur réservation. .
Gymnase Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 50 58 15 vacansport@sport-tremplin-puisayeforterre.fr
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English : Vacansport Bléneau
L’événement Vacansport Bléneau Bléneau a été mis à jour le 2026-06-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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