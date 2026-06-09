Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vacansport Bléneau Bléneau

Vacansport Bléneau Bléneau lundi 3 août 2026.

Adresse : Gymnase

Ville : 89220 Bléneau

Département : Yonne

Début : lundi 3 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Bléneau

Vacansport Bléneau

Gymnase Bléneau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Activités sportives gratuites pour les 6-15 ans encadrées par des éducateurs professionnels. Sur réservation.   .

Gymnase Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 50 58 15  vacansport@sport-tremplin-puisayeforterre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vacansport Bléneau

L’événement Vacansport Bléneau Bléneau a été mis à jour le 2026-06-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Bléneau (Yonne)